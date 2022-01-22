Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11’ler ve maç öncesi istatistikler

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Galatasaray, 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.