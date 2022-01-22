Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray çıkış ararken, Trabzonspor ise liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler...
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Galatasaray, 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Feghouli, Halil.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Corneilus.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.
Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.
ALTI FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de yarın kadroda bulunamayacak.
ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
LİGDE SON 11 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesinde 17 gole engel olamadı.
AVERAJI EKSİDE
Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti.
Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.
TRABZONSPOR CEPHESİLigde 51 puanla bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda yer alan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında 3 puan alamaması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.
Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek.
Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik'in durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netleşecek.
Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.
BU SEZON BÜYÜK MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
- Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
- İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
- 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
- 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?