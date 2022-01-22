Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor. İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.