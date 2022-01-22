Fatih Terim'den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...
Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Daha önce başkanlığa soğuk bakan Terim'in fikirlerinin değişti, hatta yönetime alacağı isimlerin dahi belli olduğu konuşuluyor. İşte listesinde yer alacağı iddia edilen isimler...
Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor. İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.
Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerle çalışacağı konuşuluyor.
Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.
ÖZBEK DE HAZIRLANIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimini ibra etmeyecek.
Özbek'in muhalefetteki isimlerle G.Saray Başkanı Burak Emas'ı ibra etmemek için çalışma başlattığı bildirildi. Dursun Özbek olası kongre için de adaylık çalışması yaptığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
- İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
- 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
- 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?
- NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?
- Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...
- KAZANAN BELLİ OLDU! O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı?