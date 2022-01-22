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Fatih Terim'den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Daha önce başkanlığa soğuk bakan Terim'in fikirlerinin değişti, hatta yönetime alacağı isimlerin dahi belli olduğu konuşuluyor. İşte listesinde yer alacağı iddia edilen isimler...

Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor. İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.

Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerle çalışacağı konuşuluyor.

Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.

Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

ÖZBEK DE HAZIRLANIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimini ibra etmeyecek.

Fatih Terim’den başkanlık hamlesi! Galatasaray kulislerini sallayan iddia | Listesinde yer alacak isimler...

Özbek'in muhalefetteki isimlerle G.Saray Başkanı Burak Emas'ı ibra etmemek için çalışma başlattığı bildirildi. Dursun Özbek olası kongre için de adaylık çalışması yaptığı belirtildi.

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