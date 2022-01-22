Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor’un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?

"Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir'den geliyorum" diyen genç golcü, "Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi'nde de bize öğretilen ilk şey 'Biz' olabilmektir. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum" şeklinde konuşmuştu.

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