22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor’un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Süper Lig temsilcilerinden Trabzonspor'un yeni transferi açıklandı. Ligde 22'nci hafayı 51 puanla tamamlayan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibiyle arasında 9 puan fark olan Trabzonspor, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Bordo-mavililer son olaran Enis Destan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı? İşte Enis Destan hakkında merak edilenler...

Enis Destan kimdir? 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan, Başakşehir'den Edin Visca, Wuhan'dan Evrard Kouassi ve Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katan Trabzonspor, son olarak forvet oyuncusu Enis Destan'ı renklerine bağladı. Bu gelişmelerin ardından Enis Destan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı? İşte haberin detayları...

ENİS DESTAN TRABZONSPOR'DA!

Trabzonspor, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transferini bitirmek üzere. Bordo-mavililer, transfer için Altınordu ile anlaşırken oyuncu da Trabzon'a davet edildi.

ENİS DESTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına 2012 yılında Fikri Altay Spor'da başlayan Destan, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Destan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

2019/2020 sezonunda A takım formasını 1 kez giyen forvet oyuncusu, 2020/2021 sezonunda ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Destan, 3 de asist yaptı.

Altınordu formasıyla 46 maça çıkan Enis, 16 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Destan, Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna dahil edildi. İlk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım'a seçilerek yaşayan Destan, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıklamıştı.

1.85 boyundaki santrafor, U21 Milli Takımı'nda çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

GÖNÜLLERİ FETHEDEN YETENEK

Elit U17 Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta atıp alkış toplayan 19 yaşındaki genç forvet, ikinci kez gönülleri fethetmişti. 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nün sahibi olan Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir depremine dikkat çekerek bir kez daha ayakta alkışlanmıştı.

"Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir'den geliyorum" diyen genç golcü, "Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi'nde de bize öğretilen ilk şey 'Biz' olabilmektir. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum" şeklinde konuşmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA