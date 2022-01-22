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Beşiktaş'ta sistem değişiyor! Batshuayi'ye Alex Teixeira desteği

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Beşiktaş’ta sistem değişiyor! Batshuayi’ye Alex Teixeira desteği

Beşiktaş’ın hücum problemlerini gidermek için sistemi değiştirmeye karar veren teknik direktör, çift forvette karar kıldı. Ancak Batshuayi’nin partneri, Larin veya Güven değil Alex Teixeria olacak.

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