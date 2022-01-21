Son dakika: Galatasaray Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da bir son dakika ayrılığı gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı.
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