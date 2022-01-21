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Trabzonspor maçında oynayabilecek! TFF'den Taylan Antalyalı kararı

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Trabzonspor maçında oynayabilecek! TFF’den Taylan Antalyalı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık men cezasının bir maça indirildiği açıklandı. Bu kararla birlikte Taylan Antalyalı Trabzonspor derbisinde oynayabilecek.

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