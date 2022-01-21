Galatasaray'a derbi öncesi güzel haber
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel'den müjdeli haber geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa karşısında 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla sona erdi.
Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel takıma katıldı ve idmanda yer aldı.
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