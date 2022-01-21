Galatasaray’a derbi öncesi güzel haber

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa karşısında 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla sona erdi.