Son dakika: Burak Yılmaz’a İtalya’dan talip! Serie A yolcusu...

SALERNITANA İDDİASI



İtalyan basınında yer alan habere göre Lille'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve İtalyan ekibi Salernitana, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.