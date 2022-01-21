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Son dakika: Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip! Serie A yolcusu...

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Burak Yılmaz’a İtalya’dan talip! Serie A yolcusu...

Son dakika | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip var. İtalyan basını Burak Yılmaz'ın Serie A'ya geleceğini iddia etti. İşte o takım ve haberin detayları...

Milli futbolcu Burak Yılmaz için son dakika transfer haberi geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ardından Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.

SALERNITANA İDDİASI

İtalyan basınında yer alan habere göre Lille'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve İtalyan ekibi Salernitana, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde takımın Sportif direktörü Walter Sabatini'nin Roma'da çalışırken de yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı Salernitana'ya transfer etmeyi planladığı belirtiliyor.

SERIE A'DA SON SIRADA

Bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 6 gol ve 5 asistlik performans göstermiş durumda.

Yıldız futbolcuyu istediği iddia edilen Salernitana ise 10 puan ile Serie A'da son sırada yer alıyor.

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