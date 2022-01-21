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Trabzonlu oyuncu Bakasetas'tan itiraf: Her şey yanlış gitti

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Trabzonlu oyuncu Bakasetas’tan itiraf: Her şey yanlış gitti

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas, GZT Giresunspor maçında kaçırdığı penaltı atışları sonrası, moral bozukluğunu dile getirerek, ”O gün yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti. Sorumluluktan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

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