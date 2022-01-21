Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir?
Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı kulüpte iki dönem başkanlık yapan Beyazıt döneminde Galatasaray 3 lig şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Peki, Selahattin Beyazıt kimdir?
Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir? Galatasaray'ın tanınmış ünlü başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Beyazıt döneminde Galatasaray 3 lig şampiyonluğu kazanmıştı. Eski başkan Beyazıt 91 yaşında hayatını kaybetti.
SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?
Selahattin Beyazıt, (d. 5 Temmuz 1931, Doğubayazıt) Kürt kökenli Türk iş adamı, sanayici ve eski Galatasaray başkanı.
1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri. Metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük de yapıyor.
Selahattin Beyazıt, hâlen Beyazıt Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir. Ayrıca, oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır.
Bunun yanı sıra, çok sayıda da gayrimenkulu var. Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısına da katılmıştır.
Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979[1] yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.
Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir.
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- Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir?
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