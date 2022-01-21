Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir?

Selahattin Beyazıt, hâlen Beyazıt Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir. Ayrıca, oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır.

Bunun yanı sıra, çok sayıda da gayrimenkulu var. Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısına da katılmıştır.