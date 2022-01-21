Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop’tan dikkat çeken Kuntz sözleri

Kuntz'un şeffaf yaklaşımının kendileri adına önemli olduğunu söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı. Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için buna karar verdik. Türk hoca medya tarafından yıpratıldığı için umduğu, hak ettiği desteği görmediği için böyle bir yol tercih ettik. Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yapacaklardır. Şu an mevcut durumda Kuntz, doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini belli ediyor. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle fikirler sunuyor. Olaya şeffaf yaklaşması en önemlisi. Bizim zaaflarımızdan biri, duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz çelişkiler içinde kaldım. Oynadığınız eski abilerinize, eski arkadaşlarınıza doğru bildiklerinizi hemen aktaramıyorsunuz. Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Zaman kaybı da eğitimde yavaşlatıyor. Yavaşlayınca çocukların zamanından, yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmak oluyor. Burada kararlı bir şekilde, inanarak, sorgulayarak, denetleyerek üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz."