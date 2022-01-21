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Son dakika: Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'da

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım’da

Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

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