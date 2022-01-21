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İtalyan basınından bomba iddia! Mario Balotelli Newcastle United ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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İtalyan basınından bomba iddia! Mario Balotelli Newcastle United ile anlaştı

Adana Demirspor'a flaş bir şekilde transfer olan dünya yıldızı Mario Balotelli, performansıyla her kesimin beğenisini kazandı. Adı birçok kulüple anılmaya başlayan Balotelli için bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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