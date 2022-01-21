21 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Fenerbahçe'ye koronavirüs şoku! 2 futbolcu pozitif

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’ye koronavirüs şoku! 2 futbolcu pozitif

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, yapılan rutin koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertliler 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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