Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ERTELENEBİLİR

23 Ocak Pazar günü ise kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Hava tahminlerine göre maç günü NEF Stadyumu'nun olduğu Seyrantepe'de havanın gündüz 2 derece, gece ise -2 derecede olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray, bu dev maç öncesinde tüm önlemleri alacağı ifade ediliyor. Ancak kar yağışının yoğun olma ihtimali maçın ertelenmesine de neden olabilecek gibi duruyor.