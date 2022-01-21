Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından birisi, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Şampiyonluğa giden Trabzonspor ile kötü gidişi durdurmak isteyen Galatasaray arasındaki mücadele için geri sayım sürüyor. Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı sorgulanıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde lider olan ve puan farkını gün geçtikçe artıran Karadeniz ekibi Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak ediliyor. Peki; Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı!
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ERTELENEBİLİR
23 Ocak Pazar günü ise kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Hava tahminlerine göre maç günü NEF Stadyumu'nun olduğu Seyrantepe'de havanın gündüz 2 derece, gece ise -2 derecede olacağı tahmin ediliyor.
Galatasaray, bu dev maç öncesinde tüm önlemleri alacağı ifade ediliyor. Ancak kar yağışının yoğun olma ihtimali maçın ertelenmesine de neden olabilecek gibi duruyor.
Maçın ertelenme ihtimaline karşı da hava tahminlerine bakıldığında o hafta boyunca kar yağışının gerçekleşecek olma durumu göz önüne alındığında daha ileri bir tarihte oynanması muhtemel olarak görünüyor.
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- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
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