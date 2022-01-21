Son dakika: Fatih Karagümrük Abdoulaye Toure'yi kiraladı
Son dakika spor haberleri.. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
TOURE'NİN KARİYERİ
Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu.
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