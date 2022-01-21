21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fatih Karagümrük Abdoulaye Toure'yi kiraladı

Son dakika: Fatih Karagümrük Abdoulaye Toure'yi kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Fatih Karagümrük Abdoulaye Toure’yi kiraladı

Son dakika spor haberleri.. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

TOURE'NİN KARİYERİ

Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta şans buldu

İŞTE O PAYLAŞIM:

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA