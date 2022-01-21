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Fenerbahçe'den harika geri dönüş! Fenerbahçe 73-67 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Fenerbahçe’den harika geri dönüş! Fenerbahçe 73-67 Zalgiris Kaunas MAÇ SONUCU

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Sarı lacivertliler ilk üç periyodunu geride götürdüğü maçta son periyottaki oyunuyla maçı 73-67 kazandı. Fenerbahçe bu skorla 19. maçında 9. galibiyetini elde etti.

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