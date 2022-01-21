21 Ocak 2022, Cuma
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Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek | Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek | Süper Lig’de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçında ligde kötü günler geçiren Galatasaray evinde şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

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