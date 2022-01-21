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Beşiktaş'ın Öznur Kablo Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Beşiktaş’ın Öznur Kablo Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta daha öncesinde bir sakatlığı olduğu belirtilmeyen ve son dönemde takımdan ayrılması gündeme gelen Salih Uçan, kadroda yer almadı.

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