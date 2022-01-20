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Trabzonspor'un yıldızı Galatasaray karşısında yok! Abdülkadir Ömür'de kas yaralanması tespit edildi

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Trabzonspor’un yıldızı Galatasaray karşısında yok! Abdülkadir Ömür’de kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'un dün oynadığı Giresunspor maçında sakatlanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Genç oyuncu hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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