Galatasaray - Kasımpaşa (CANLI SKOR) Galatasaray galibiyet alıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor
Ligde aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına yakınlaşan Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 3 maçını kazanan Kasımpaşa puan ve puanlar almanın peşindeyken, Sarı Kırmızılılar ise maçtan galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Düşme hattı ile arasında 6 puan fark bulunan sarı kırmızılıar, teknik direktör Domenec Torrent ile birlikte çıkacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER
GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 36.KARŞILAŞMA
Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 maçta Cimbom'un 22'ye 6 üstünlüğü bulunuyor. 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 70 golüne Kasımpaşa 33 golle cevap verdi.
PUAN KAYBI KABUS DEMEK
Sarı-Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan Cimbom, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. -2 averajı bulunan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise düşme hattına biraz daha yaklaşacak ve korkulu rüya görmeye devam edecek. Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Domenec Torent, ilk sınavını deplasmanda Hatayspor karşılaşmasında verdi. Galatasaray, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.
CİMBOM'DA 3 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
ÇOK SAYIDA EKSİK VAR
Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak. Milli takımda olan Feghouli ile Mohammed de süre alamayacak.
NELSSON GERİ DÖNÜYOR
Bu sezon ligde ilk kez Hatay'da 4 gol yiyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi. Yerine forma giyen Alpaslan, Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduramadı. Cezası biten Nelsson, Kasımpaşa maçında 11'e geri dönecek. Marcao ile birlikte savunmada forma giyecek. Cezalı Taylan ve Berkan'ın yokluğunda ise 6 numaraya Aytaç Kara geçecek. Torrent, Hatay maçının ikinci yarısında Aytaç'ı savunmada kullanmıştı.
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