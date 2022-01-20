STSL güncel puan durumu: 20 Ocak Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu son durum!
Süper Lig puan tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 Ocak'ta oynanacak maçlar ile puan durumu tablosu son şeklini alacak. Zirve yarışında Trabzonspor 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise 42 puanla Konyaspor yer alıyor. Bugün oynanacak Alanyaspor-Hatayspor, Rizespor-Antalyaspor ve Galatasaray-Kasımpaşa maçlarıyla 22. hafta sona erecek. Peki, STSL güncel puan durumu nasıl? İşte 20 Ocak Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosu...
STSL güncel puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları bugün tamamlanıyor. Salı günü oynanmaya başlayan 22. hafta maçlarıyla puan durumu tablosu değişti. Bugün sona erecek maçlar ile puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. Güncel puan durumu ve maç sonuçlarını yazımızda ele aldık. Peki, STSL güncel puan durumu nasıl? İşte 20 Ocak Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosu...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu şu şekilde:
18 OCAK SALI
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: (Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi)
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-1
Konyaspor - Adana Demirspor: 1-0
19 OCAK ÇARŞAMBA
Göztepe - Sivasspor: 2-1
Kayserispor - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Giresunspor: 1-1
Fenerbahçe - Altay: 2-1
20 OCAK PERŞEMBE
Alanyaspor - Hatayspor:
Rizespor - Antalyaspor:
Galatasaray - Kasımpaşa:
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig 22. hafta oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
(Not: Puan durumu tablosu, oynanacak maç sonuçlarına göre güncellenmektedir...)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Trabzonspor
|22
|15
|6
|1
|39
|16
|23
|51
|2
|Konyaspor
|21
|12
|6
|3
|33
|16
|17
|42
|3
|Fenerbahçe
|22
|10
|6
|6
|35
|27
|8
|36
|4
|Beşiktaş
|22
|10
|5
|7
|34
|30
|4
|35
|5
|Hatayspor
|21
|11
|2
|8
|32
|28
|4
|35
|6
|Başakşehir
|21
|10
|4
|7
|30
|21
|9
|34
|7
|Adana Demirspor
|22
|9
|7
|6
|30
|25
|5
|34
|8
|Alanyaspor
|21
|9
|5
|7
|32
|32
|0
|32
|9
|Kayserispor
|22
|8
|7
|7
|30
|29
|1
|31
|10
|Gaziantep FK
|21
|9
|4
|8
|27
|28
|-1
|31
|11
|Sivasspor
|22
|7
|9
|6
|29
|23
|6
|30
|12
|Fatih Karagümrük
|22
|8
|6
|8
|29
|31
|-2
|30
|13
|Galatasaray
|21
|7
|6
|8
|26
|28
|-2
|27
|14
|Giresunspor
|22
|7
|5
|10
|21
|22
|-1
|26
|15
|Göztepe
|22
|6
|6
|10
|26
|30
|-4
|24
|16
|Antalyaspor
|21
|6
|5
|10
|22
|32
|-10
|23
|17
|Kasımpaşa
|21
|5
|6
|10
|24
|29
|-5
|21
|18
|Altay
|22
|5
|3
|14
|24
|37
|-13
|18
|19
|Rizespor
|21
|5
|3
|13
|19
|38
|-19
|18
|20
|Yeni Malatyaspor
|21
|4
|3
|14
|17
|37
|-20
|15
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