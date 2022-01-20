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Fenerbahçe Allahyar için Hull City ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Fenerbahçe Allahyar için Hull City ile anlaştı

Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh Hull City'e transfer oluyor. Sarı lacivertli yönetim genç oyuncu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı.

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