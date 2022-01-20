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Son dakika | Yayıncı kuruluştan kulüplere şok! Kabul etmedi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika | Yayıncı kuruluştan kulüplere şok! Kabul etmedi

Kulüpler Birliği'nin, yeni yayın ihalesi öncesi mevcut yayıncı beIN SPORTS'a yaptığı 2 sezonluk uzatma teklifi kabul görmedi. Yayıncı kuruluş, kulüplerin talep ettiği miktarları onaylamadı.

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