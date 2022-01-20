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Son dakika | Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber! 2 hafta yok

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika | Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür’den kötü haber! 2 hafta yok

Son dakika haberi...Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi arka adalesinde ödem tespit edilen Marek Hamsik antrenmana alınmayıp dinlendirilirken, Abdülkadir Ömür'ün ise kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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