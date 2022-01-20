Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta GS Kasımpaşa hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.