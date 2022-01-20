Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta GS Kasımpaşa hangi kanalda?
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, 21. hafta öncesinde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi. Lligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Kasımpaşa ise 17. sırada yer buldu. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta GS Kasımpaşa hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta GS Kasımpaşa hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
GALATASARAY SEKİZ FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak.
Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de bugün süre alamayacak.
ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
TORRENT İLK MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, ilk sınavını deplasmanda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında verdi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.
SON 10 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan "Cimbom", kalesindeki 14 gole engel olamadı.
AVERAJI EKSİDE
Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti.
Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan "Cimbom" kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı.
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