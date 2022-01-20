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Premier Lig'de Manchester United deplasmanda Brenford'u 3 golle devirdi

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Premier Lig’de Manchester United deplasmanda Brenford’u 3 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi. United'ın gollerini Elanga, Greenwood ve Rashford kaydetti.

Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

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