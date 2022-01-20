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Atletico'yu Sörloth yıktı! İspanya Kral Kupası'nda nefes kesen karşılaşma

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Atletico’yu Sörloth yıktı! İspanya Kral Kupası’nda nefes kesen karşılaşma

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Sociedad sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth da bir gol kaydetti.

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