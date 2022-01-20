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Galatasaray Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

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Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Galatasaray Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

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