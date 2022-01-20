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CANLI | Alanyaspor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Kritik karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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CANLI | Alanyaspor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Kritik karşılaşma

Alanyaspor ile Hatayspor Süper Lig 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından Bahattin Şimşek yönetilen Alanyaspor-Hatayspor maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Hatayspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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