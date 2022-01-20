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Medipol Başakşehir Konyaspor maçının tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Medipol Başakşehir Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak.

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