İrfan Can Kahveci Altay maçı sonrası esti gürledi: Sustum, sabrettim...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle bitiren İrfan Can Kahveci, maçın ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerden birini atan İrfan Can Kahveci, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz. Uzun zamandır suskunum, bekledim" dedi ve "Üstümüze çok algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Karakterimi asla eleştiremezler. Bugün de akıllarından geçenleri biliyorum. Bugün iyi oynadı, çıktı konuştu diyorlar. Yenildikten sonra konuşmuyor diyorlar. 'Hocayı yediler' gibi cümleler kullanıyorlar. Kilo fazlası var diyorlar. Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.
"Giden hocamıza da teşekkür ederim" diyen Kahveci, "Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor. Bazen taraftarımız ıslıklıyor ama onların hakkıdır. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.
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