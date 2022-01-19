İrfan Can Kahveci Altay maçı sonrası esti gürledi: Sustum, sabrettim...

"Giden hocamıza da teşekkür ederim" diyen Kahveci, "Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor. Bazen taraftarımız ıslıklıyor ama onların hakkıdır. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.