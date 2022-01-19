Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk karşılaşması olan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Dünkü diğer karşılaşmalar sonrası puan durumu değişti. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla puan durumu yeniden şekillenecek. İşte 19 Ocak Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
Süper Lig puan durumu 22'nci hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Zirve yarışında Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de karşılaşmalar heyecanla takip ediliyor. Dünkü maçlarla başlayan 22. haftada son puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu şu şekilde:
18 OCAK SALI
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: (Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi)
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-1
Konyaspor - Adana Demirspor: 1-0
19 OCAK ÇARŞAMBA
Rizespor - Antalyaspor:
Göztepe - Sivasspor:
Kayserispor - Başakşehir:
Trabzonspor - Giresunspor:
Fenerbahçe - Altay:
20 OCAK PERŞEMBE
Alanyaspor - Hatayspor:
Galatasaray - Kasımpaşa:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Trabzonspor
|21
|15
|5
|1
|38
|15
|23
|50
|2
|Konyaspor
|21
|12
|6
|3
|33
|16
|17
|42
|3
|Beşiktaş
|22
|10
|5
|7
|34
|30
|4
|35
|4
|Hatayspor
|21
|11
|2
|8
|32
|28
|4
|35
|5
|Başakşehir
|20
|10
|4
|6
|30
|20
|10
|34
|6
|Adana Demirspor
|22
|9
|7
|6
|30
|25
|5
|34
|7
|Fenerbahçe
|21
|9
|6
|6
|33
|26
|7
|33
|8
|Alanyaspor
|21
|9
|5
|7
|32
|32
|0
|32
|9
|Gaziantep FK
|21
|9
|4
|8
|27
|28
|-1
|31
|10
|Sivasspor
|21
|7
|9
|5
|28
|21
|7
|30
|11
|Fatih Karagümrük
|22
|8
|6
|8
|29
|31
|-2
|30
|12
|Kayserispor
|21
|7
|7
|7
|29
|29
|0
|28
|13
|Galatasaray
|21
|7
|6
|8
|26
|28
|-2
|27
|14
|Giresunspor
|21
|7
|4
|10
|20
|21
|-1
|25
|15
|Antalyaspor
|21
|6
|5
|10
|22
|32
|-10
|23
|16
|Göztepe
|21
|5
|6
|10
|24
|29
|-5
|21
|17
|Kasımpaşa
|21
|5
|6
|10
|24
|29
|-5
|21
|18
|Altay
|21
|5
|3
|13
|23
|35
|-12
|18
|19
|Rizespor
|21
|5
|3
|13
|19
|38
|-19
|18
|20
|Yeni Malatyaspor
|21
|4
|3
|14
|17
|37
|-20
|15
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