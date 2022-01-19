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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk karşılaşması olan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Dünkü diğer karşılaşmalar sonrası puan durumu değişti. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla puan durumu yeniden şekillenecek. İşte 19 Ocak Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...

Süper Lig puan durumu 22'nci hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Zirve yarışında Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de karşılaşmalar heyecanla takip ediliyor. Dünkü maçlarla başlayan 22. haftada son puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu şu şekilde:

18 OCAK SALI

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: (Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi)

Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-1

Konyaspor - Adana Demirspor: 1-0

19 OCAK ÇARŞAMBA

Rizespor - Antalyaspor:

Göztepe - Sivasspor:

Kayserispor - Başakşehir:

Trabzonspor - Giresunspor:

Fenerbahçe - Altay:

20 OCAK PERŞEMBE

Alanyaspor - Hatayspor:

Galatasaray - Kasımpaşa:

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig 22. hafta oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

(Not: Puan durumu tablosu, oynanacak maç sonuçlarına göre güncellenmektedir...)

O G B M A Y AV P
1 Trabzonspor 21 15 5 1 38 15 23 50
2 Konyaspor 21 12 6 3 33 16 17 42
3 Beşiktaş 22 10 5 7 34 30 4 35
4 Hatayspor 21 11 2 8 32 28 4 35
5 Başakşehir 20 10 4 6 30 20 10 34
6 Adana Demirspor 22 9 7 6 30 25 5 34
7 Fenerbahçe 21 9 6 6 33 26 7 33
8 Alanyaspor 21 9 5 7 32 32 0 32
9 Gaziantep FK 21 9 4 8 27 28 -1 31
10 Sivasspor 21 7 9 5 28 21 7 30
11 Fatih Karagümrük 22 8 6 8 29 31 -2 30
12 Kayserispor 21 7 7 7 29 29 0 28
13 Galatasaray 21 7 6 8 26 28 -2 27
14 Giresunspor 21 7 4 10 20 21 -1 25
15 Antalyaspor 21 6 5 10 22 32 -10 23
16 Göztepe 21 5 6 10 24 29 -5 21
17 Kasımpaşa 21 5 6 10 24 29 -5 21
18 Altay 21 5 3 13 23 35 -12 18
19 Rizespor 21 5 3 13 19 38 -19 18
20 Yeni Malatyaspor 21 4 3 14 17 37 -20 15

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