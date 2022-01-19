Torrent 2 yıldızın biletini kesti! İşte o isimler

"OLMAZSA OLMAZ"

İspanyol teknik adam, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Başkan Burak Elmas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce 'olmazsa olmaz' olarak ön libero mevkisini belirleyen Domenec Torrent bu listeye sol bek de ekledi.

Ancak Başkan Burak Elmas, kulübün içinde bulunduğu mali durumun altını çizerek şu an için mevcut kadrodan oyuncu yollamadan yeni isimler alamayacaklarını söyledi.