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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Kayserispor-Başakşehir ve Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçları saat kaçta?

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Kayserispor-Başakşehir ve Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçları saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Süper Lig’e kar engeli! Kayserispor-Başakşehir ve Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçları saat kaçta?

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 22. haftasındaki Kayserispor-Başakşehir ve Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçları, olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 17.00 yerine 18.00'de başlayacak.

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