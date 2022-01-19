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Yusuf Yazıcı'nın CSKA'ya transferinde skandal tanıtım! Paylaşım ortalığı karıştırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Yusuf Yazıcı’nın CSKA’ya transferinde skandal tanıtım! Paylaşım ortalığı karıştırdı

Son dakika spor haberleri... Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Milli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyuran CSKA Moskova, skandal bir paylaşıma imza attı. Rus ekibi, sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı transferi özel mesaj yoluyla "Yusuf, burası Rusya. Burada çok Natasha var." şeklinde duyuruldu. Tepkiler üzerine video sosyal medya hesabından kaldırıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu. Lille Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında transfer olduğu Lille'in formasıyla Ligue 1'de ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

CSKA'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın transferini tanıtmak için hazırladığı videoda "Yusuf, burası Rusya. Burada çok Natasha var." ifadelerine yer verdi. Tanıtım videosunda yer alan bu ifadeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. CSKA Moskova ise daha sonra tepki gören bu paylaşımı kaldırdı.

ÖZÜR DİLEDİLER

CSKA TV Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, Yusuf Yazıcı için yaptıkları tanıtım videosu için özür diledi.

Kirilcheva'nın açıklamaları şöyle:

"Böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz."

Rusya Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video. Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Etik kurulumuz bu konuyu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

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