Yusuf Yazıcı’nın CSKA’ya transferinde skandal tanıtım! Paylaşım ortalığı karıştırdı

Kirilcheva'nın açıklamaları şöyle:

"Böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz."

Rusya Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video. Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Etik kurulumuz bu konuyu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.