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Fenerbahçe - Altay CANLI SKOR! Sarı lacivertliler galibiyet peşinde

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Fenerbahçe - Altay CANLI SKOR! Sarı lacivertliler galibiyet peşinde

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Sarı lacivertliler kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçta iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Sangare, Serdar, Kim, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Osayi, Serdar.

ALTAY: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Kazımcan, Bamba.

KANARYA'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 İSİM DE SINIRDA BULUNUYOR

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FENER'İN EN GOLCÜSÜ MESUT

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

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