Fenerbahçe - Altay CANLI SKOR! Sarı lacivertliler galibiyet peşinde
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Sarı lacivertliler kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçta iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak.
KANARYA'DA 5 EKSİK
Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.
5 İSİM DE SINIRDA BULUNUYOR
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.
FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Sakarya'da okullar tatil edildi mi? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman'da kar tatili var mı? Valilik son açıklamalar
- Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Valilik duyurdu!
- Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...
- Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas
- 2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?
- Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
- Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?