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Fatih Terim'in transfer listesindeydi! Galatasaray Dennis Man transferini kaçırıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Fatih Terim’in transfer listesindeydi! Galatasaray Dennis Man transferini kaçırıyor

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray yerine Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent'i getirmişti. Yolların ayrıldığı Terim, Ocak ayı için bir transfer listesi hazırlamış ve yönetime sunmuştu. Terim'in listesindeki gözde isim Dennis Man'ın kulübü Parma ile görüşmelerin durma noktasına gelmesi üzerine genç oyuncu elden kaçmak üzere...

Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim ocak ayı başında yönetime transferle ilgili geniş bir rapor sunmuştu.

Özellikle kanat bölgesine takviye yapılmasını isteyen tecrübeli teknik adamın listesinin ilk sırasında Dennis Man yer alıyordu.

Hatta Terim düzenlediği bir basın toplantısında Rumen yıldızı istediklerini bizzat açıklamıştı.

Galatasaray'ın Man'ı kiralık olarak kadroya katmak için Parma ile pazarlıkları sürerken, Terim'in şok ayrılığı sonrası görüşmeler durma noktasına geldi.

Sarı-Kırmızılılar'la temasları zayıflayan Parma bunun üzerine farklı kulüplerle pazarlıklara başladı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre Terim'in gözdesi Dennis Man, Sampdoria'ya transfer oluyor.


Büyük bir ekonomik kriz yaşayan Parma'nın genç yıldızın maaşından kurtulmak istediği ve Sampdoria ile görüşmelerin son noktaya geldiği öğrenildi. Sampdoria'nın Dennis Man'ın maaşının yüzde 50'sini vermek istediği, Parma'nın ise tamamını talep ettiği belirtiliyor.

Ancak İtalyan ve Rumen basınında çıkan haberlere göre iki kulüp önümüzdeki günlerde bir ortak nokta bulacak ve Dennis Man da Sampdaria'nın yolunu tutacak.

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