Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibiyle arasında 8 puan fark olan Trabzonspor, karşılaşma öncesi 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte cevaplar...

TRABONZSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmeniz için beIN Sports üyeliğiniz bulunması gerekiyor.