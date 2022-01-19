Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da mücadele edecek. Süper Lig'de tarihlerinde 8. randevusuna çıkacak olan iki Karadeniz ekibi de bu karşılaşmadan galibiyet almanın peşinde. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanı detayları...
Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibiyle arasında 8 puan fark olan Trabzonspor, karşılaşma öncesi 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte cevaplar...
TRABONZSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmeniz için beIN Sports üyeliğiniz bulunması gerekiyor.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
LİGDE 8. RANDEVU
Lider Trabzonspor, 45 yıl sonra komşusu Giresunspor'u Trabzon'da ağırlayacak. İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.
TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR
İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.
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