19 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı, 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş müsabakası da 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

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