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CANLI | Rizespor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kritik karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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CANLI | Rizespor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kritik karşılaşma

Rizespor ile Antalyaspor Süper Lig 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilen Rizespor-Antalyaspor maçı, Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanıyor. Rizespor-Antalyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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