19 Ocak 2022, Çarşamba
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SON DAKİKA: Kayserispor - Başakşehir (CANLI ANLATIM) | Kayserispor'da 7 eksik var

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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SON DAKİKA: Kayserispor - Başakşehir CANLI ANLATIM | Kayserispor’da 7 eksik var

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor evinde Başakşehir'i ağırlaycak. Yukatel Kayserispor'da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Peki maç hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi kim? İşte detaylar...

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