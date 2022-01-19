Franck Ribery Süper Lig'e! Ortalığı sallayan iddia
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, 38 yaşındaki Fransız oyuncuyu isteyen iki Süper Lig kulübünü açıkladı.
Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana'da forma giyiyor. Yaşı ilerlemesine karşın Fransız yıldız birçok kulübün radarında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da geçirdiği iki sezonun ardından opsiyonlu olarak 1 yıllığına Salernitana'ya imza atmıştı.
İKİ SÜPER LİG EKİBİ İSTİYOR
Ara transfer döneminin sürdüğü şu günlerde Franck Ribery ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, deneyimli oyuncuyu iki Süper Lig ekibinin istediğini ileri sürdü.
KASIMPAŞA VE KARAGÜMRÜK PEŞİNDE
Haberde bu kulüplerin Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi. Ribery 2005 yılında ülkemizde Galatasaray forması giymişti.
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