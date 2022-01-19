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Haberler Spor Haberleri CANLI | Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

CANLI | Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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CANLI | Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik mücadele

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Göztepe-Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

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