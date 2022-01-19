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Rosier'den sorulan soruya ilginç yanıt! Karagümrük maçı sonrası flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Rosier’den sorulan soruya ilginç yanıt! Karagümrük maçı sonrası flaş açıklama

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Siyah Beyazlıların sağ bek oyuncusu Rosier açıklamalarda bulundu. Rosier'in "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını vermesi dikkat çekti.

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