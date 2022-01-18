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Galatasaray İtalya'dan o ismi istiyor! Roma'nın savunma oyuncusu Davide Santon için transfer iddiası

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Galatasaray İtalya’dan o ismi istiyor! Roma’nın savunma oyuncusu Davide Santon için transfer iddiası

Fatih Terim ile yollarını ayıran ve takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların İtalyan savunma oyuncusu Davide Santon'u gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

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