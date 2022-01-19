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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu konuştu: Benden çok oyuncularımı sevmelerini istiyorum

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu konuştu: Benden çok oyuncularımı sevmelerini istiyorum

Süper Lig'in 22.haftasında evinde Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal iki haftadır duran toptan gol bulduklarını ve bunun üzerine çalıştıklarının altını çizerken taraftara seslenerek "Beni sevdiklerini biliyorum ama bugün benden çok oyuncularımı sevmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşılaştı. Sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

TARAFTARIMIZA MİNNETTARIM

Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların vermiş olduğu bu destekle de geriye düşmemize rağmen kazanmayı bildik.

Taraftarlarımıza, futbolcularımıza destek verip sahip çıktıkları için, zor günümüzde onlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum.

İKİ HAFTADIR DURAN TOPTAN GOL BULUYORUZ

Daha farklı da kazanabilirdik, ikinci yarı çok net pozisyonlarımız vardı. Kopuk kopuk oynadık, daha eksiklerimiz var. Hasta ve sakat oyuncularımız geri dönseler de daha tam değiller. Bunların tam olması için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

İki haftadır duran toptan gol atıyoruz. Çok net çalışıyoruz. Oyuncularım da buna iyi cevap verdiler.

BENDEN ÇOK OYUNCULARIMI SEVSİNLER

Biraz daha düzenli oynamaya ve topun hızını artırmaya ihtiyacımız var. Bugünden yarına hemen bunları başaramayız. Çalışmak ve zamanla alakalı bir şey. Kazanmak çok önemliydi, 3 puanı aldığımız için çok mutluyum.

Hafta içi yaptığım açıklamaların karşılığını bugün gördüm. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, bütün oyuncularımızı ve beni kucakladılar. Onların beni sevdiğini biliyorum ama bugün benden çok oyuncularımı sevmelerini istiyorum.

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