Beşiktaş’ın yıldızı Trabzonspor’a! Devre arası transfer dönemine damga vuracak

Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Trabzonspor, açık ara farkla zirvede yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan bordo-mavili takım bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibe Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer önerisi geldi.