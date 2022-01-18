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Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a! Devre arası transfer dönemine damga vuracak

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Beşiktaş’ın yıldızı Trabzonspor’a! Devre arası transfer dönemine damga vuracak

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar; Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı alarak kadrosunu güçlendiren bordo-mavili takıma sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş'ın yıldız ismi Karadeniz ekibinin gündemine geldi.

Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir sezon geçiren Trabzonspor, açık ara farkla zirvede yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan bordo-mavili takım bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibe Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer önerisi geldi.

Sezon başında olduğu gibi kış transfer sezonunun da en etkili takım Trabzonspor oluyor. Karadeniz temsilcisi şimdiden 4 ismi kadrosuna kattı.

Başarılı stoperi Edgar'ın sakatlanmasının ardından savunmaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ortalığı karıştıracak bir öneri geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Domagoj Vida'yı önerdi.

Çebi, her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Ancak Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun daha önce de Çebi tarafından önerilen ve reddettiği Vida konusunda bir hamle yapması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR!
Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Vida, Trabzonspor'a önerildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, Vida'nın maaşında indirim yapmaması durumunda yola devam etmeyeceklerini ifade etmişti.

Hırvat stoperin maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, deneyimli stoperi elden çıkarmak istiyor.

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