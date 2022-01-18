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SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "sportmenliğe aykırı hareketi", Galatasaraylı Taylan Antalyalı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İşte son dakika haberimizin detayları....

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