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Konyaspor - Adana Demirspor CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Konyaspor - Adana Demirspor CANLI SKOR

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ligde gösterdikleri başarılı performanslarla büyük alkış alan iki ekip de mutlak 3 puan hedefliyor. Konyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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